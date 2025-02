BPRv registra queda de 28% no número de acidentes em Sergipe

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) reduziu em 28% os sinistros de trânsito no último ano. Os números de janeiro de 2025 demonstram uma redução significativa nos acidentes e vítimas lesionadas, quando comparados ao mesmo período de 2024.

Os dados levantados pelo BPRv também apontam a queda de 32% no número de vítimas lesionadas. Os números registrados pela Polícia Militar mostraram ainda que, no período avaliado, os óbitos mantiveram-se estáveis.

Os índices são frutos de ações estratégicas adotadas pelo BPRv, incluindo fiscalizações rigorosas, operações educativas e reforço no policiamento. Os dados também refletem a conscientização dos condutores, com atitudes responsáveis no trânsito, respeito às normas e colaboração para um tráfego mais seguro.

Em 2025, o Batalhão seguirá atuando pautado na preservação de vidas, garantindo um trânsito melhor para os motoristas que trafegam pelas rodovias sergipanas e mantendo o foco na segurança viária.

Foto: Ascom BPRv