BPRv registra redução em acidentes nas rodovias estaduais em 2024

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), órgão pertencente à Polícia Militar do Estado de Sergipe, registrou uma redução nos sinistros de trânsito nas rodovias estaduais sergipanas em 2024 quando comparado ao ano anterior, 2023.

Durante o ano passado, foram registrados 389 sinistros, 4,88% a menos que em 2023, quando houve 409 sinistros. Já sobre as mortes no trânsito, o BPRv identificou aumento de 20%. Em 2023, houve 110 óbitos. Já em 2024, aconteceram 132 mortes em sinistros de trânsito que ocorreram em rodovias estaduais de Sergipe. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3).

Quanto ao número de pessoas lesionadas em sinistros nas rodovias estaduais, o BPRv identificou que houve um um aumento de 3,04% – em comparativo entre 2023 e 2024. Em 2023, foram 427 pessoas lesionadas. Já em 2024, foram 440.

Conforme o tenente-coronel Aldevan Silveira, comandante do BPRv, as ações desenvolvidas pela unidade policial tiveram como objetivo reduzir sinistros de trânsito, mas é imprescindível que o comportamento dos condutores também seja voltado à diminuição dos acidentes e preservação de vidas.

“Nosso objetivo é diminuir o número de sinistros, procurando assim, com a prevenção, dar tranquilidade aos condutores que utilizarão nossas rodovias estaduais, bem como, combater a criminalidade, dando uma sensação de segurança nas malhas estaduais sergipanas. Mas, lembrando sempre que a conduta regular do condutor é a principal parceira nessa missão”, ressaltou o comandante do BPRv.

Bebidas alcóolicas

A utilização do álcool também foi fiscalizada pelo BPRv. Durante o ano de 2024, a unidade policial autuou 342 pessoas por estarem alcoolizadas ou se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Dentro desse número, 89 condutores se envolveram em sinistros de trânsito O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), órgão pertencente à Polícia Militar do Estado de Sergipe, registrou uma redução nos sinistros de trânsito nas rodovias estaduais sergipanas em 2024 quando comparado ao ano anterior, 2023. Durante o ano passado, foram registrados 389 sinistros, 4,88% a menos que em 2023, quando houve 409 sinistros. Já sobre as mortes no trânsito, o BPRv identificou aumento de 20%. Em 2023, houve 110 óbitos. Já em 2024, aconteceram 132 mortes em sinistros de trânsito que ocorreram em rodovias estaduais de Sergipe. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3).

Quanto ao número de pessoas lesionadas em sinistros nas rodovias estaduais, o BPRv identificou que houve um um aumento de 3,04% – em comparativo entre 2023 e 2024. Em 2023, foram 427 pessoas lesionadas. Já em 2024, foram 440.

Conforme o tenente-coronel Aldevan Silveira, comandante do BPRv, as ações desenvolvidas pela unidade policial tiveram como objetivo reduzir sinistros de trânsito, mas é imprescindível que o comportamento dos condutores também seja voltado à diminuição dos acidentes e preservação de vidas.

“Nosso objetivo é diminuir o número de sinistros, procurando assim, com a prevenção, dar tranquilidade aos condutores que utilizarão nossas rodovias estaduais, bem como, combater a criminalidade, dando uma sensação de segurança nas malhas estaduais sergipanas. Mas, lembrando sempre que a conduta regular do condutor é a principal parceira nessa missão”, ressaltou o comandante do BPRv.

Bebidas alcóolicas

A utilização do álcool também foi fiscalizada pelo BPRv. Durante o ano de 2024, a unidade policial autuou 342 pessoas por estarem alcoolizadas ou se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Dentro desse número, 89 condutores se envolveram em sinistros de trânsito.

Excesso de velocidade

Sobre a fiscalização nos excessos de velocidade – uma das maiores causas de morte no trânsito no Brasil -, o BPRv verificou que ocorreu um aumento considerável na quantidade de condutores autuados pelo radar móvel. Em 2024, 9.766 condutores foram flagrados pelas equipes do BPRv em velocidade excessiva. No ano anterior, 2023, foram 3.422 condutores flagrados em alta velocidade. O aumento foi de 185,38% na fiscalização do excesso de velocidade nas rodovias estaduais.

Excesso de velocidade

Sobre a fiscalização nos excessos de velocidade – uma das maiores causas de morte no trânsito no Brasil -, o BPRv verificou que ocorreu um aumento considerável na quantidade de condutores autuados pelo radar móvel. Em 2024, 9.766 condutores foram flagrados pelas equipes do BPRv em velocidade excessiva. No ano anterior, 2023, foram 3.422 condutores flagrados em alta velocidade. O aumento foi de 185,38% na fiscalização do excesso de velocidade nas rodovias estaduais.

Texto e foto SSP