BPRV REGISTRA SEIS ACIDENTES DE TRÂNSITO NESTE FINAL DE SEMANA EM SERGIPE; CINCO PESSOAS MORRERAM

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), divulgou balanço de ocorrências de trânsito, registradas no último final de semana. No período de 18 a 20 de outubro, foram contabilizados seis acidentes, os quais envolveram 15 pessoas, entre elas, cinco vítimas fatais e oito hospitalizadas.

Na sexta-feira (18), ocorreu uma colisão transversal na SE-170, em Itabaiana, envolvendo dois veículos e três vítimas. Duas pessoas morreram no local, enquanto o terceiro envolvido saiu ileso.

No sábado (19), a colisão frontal na SE-368, em Indiaroba, envolveu três veículos e sete vítimas, das quais uma faleceu e seis foram hospitalizadas. No mesmo dia, dois outros sinistros foram registrados: um abalroamento transversal na SE-050, em Aracaju, com duas vítimas, em que uma foi hospitalizada, e uma colisão traseira na Avenida Melício Machado, com outra vítima hospitalizada.

No domingo (20), dois acidentes graves foram registrados: um choque contra poste na SE-170, em Itabi, resultando na morte do condutor, e uma colisão frontal na SE-230, com uma vítima fatal e outra não localizada.

Entre as ações do final de semana, destaca-se a participação do BPRv na 66ª Peregrinação em Divina Pastora; no evento “Saulo, Som e Sol”; na comemoração da vitória no municípios de Riachão do Dantas e Itabaianinha; além da tradicional Kavalgada dos Bordados, em Tobias Barreto.

Com informações do BPRv