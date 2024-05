Briga em praça publica termina com homem preso e arma apreendida em bairro na cidade de Lagarto

Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto apreenderam uma arma de fogo utilizada em um caso de disparos em via pública no conjunto Jardim Campo Novo.

Um homem foi identificado e preso. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (23.)

De acordo com as informações policiais, as investigações foram iniciadas após a identificação de disparos de arma de fogo na região do Conjunto Jardim Campo Novo, durante uma briga na praça principal da localidade.

Diante da situação de flagrante, os policiais dirigiram-se até a casa do suspeito e conseguiram localizar e apreender a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 ainda municiado.

Durante a semana os envolvidos foram identificados e ouvidos. Com a conclusão da investigação, o caso agora segue para a Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP