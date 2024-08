Briga envolvendo estudantes dentro de escola deixa uma aluna ferida com golpes de faca em Lagarto

Um desentendimento entre duas estudantes dentro da Escola Municipal Luisa Pereira, no bairro Prata, terminou com uma delas atingida por golpes de faca na tarde desta segunda-feira (19) em Lagarto.

As informações passadas pelos Militares do 7º Batalhão são de que as testemunhas relataram que as duas alunas brigaram durante o intervalo entre as aulas, e uma delas utilizou uma arma branca para atingir a região da barriga da outra.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro a vitima e em seguida encaminhada a uma unidade hospitalar.

A PM informou ainda que a jovem agressora fugiu do local e não foi localizada nem mesmo em sua residência e locais vizinhos.

Por fim, a PM orientou para que fosse feito registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e também para o Conselho Tutelar.

Com informações e foto da PM/SE