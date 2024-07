Briga familiar termina com homem é morto a pauladas após agredir companheira e cunhado em Lagarto

Uma desavença familiar terminou com um homem morto na tarde deste domingo (14) após uma briga, no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto.

As informações passadas pela policia militar que atendeu a ocorrência são de que o homem morreu após uma briga envolvendo a companheira dele e o cunhado.

As investigações apontam qoe o homem agrediu a mulher com uma pedrada e o irmão dela tentou defende, mas acabou sendo gravemente ferido com uma garrafa quebrada.

Em seguida, a mulher teria golpeado o agressor com diversas pauladas na cabeça. Em depoimento à policia, a mulher ainda falou que vinha recebendo ameaças do companheiro e dos amigos através de mensagens telefônicas.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vitima morreu no local. Já o irmão dela foi socorrido e levado a um hospital.

O corpo do companheiro foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.