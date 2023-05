Briga no trânsito termina com um motorista de aplicativo baleado no Loteamento Santa Cecília, em Socorro

Uma briga no trânsito ocorrida na tarde dessa quinta-feira (11), terminou com um motorista de aplicativo baleado por um suposto policial no Loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações passadas por populares, a vitima foi socorrida em seu carro e encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

No Huse, a vitima foi submetido a uma laparotomia exploradora com drenagem de tórax, está orientado e segue em observação clínica.

A policia militar informou que o autor do crime foi encontrado e conduzido à Delagacia Plantonista.

Foto redes sociais

Matéria atualizada para acréscimo de informações