Cachorro é resgatado após ficar mais de três dias sem água e sem comida

Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prenderam em flagrante um homem por maus-tratos contra um cachorro no povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. O cachorro estava em estado debilitado e foi resgatado. A ação policial ocorreu no último dia 19 e foi divulgado nesta sexta-feira (21).

De acordo com as informações policiais, foram recebidas várias denúncias da prática de maus-tratos. A informação era de que um cachorro de raça pitbull estava há mais de três dias sem água e sem comida, estando em estado bastante debilitado.

Diante da comunicação, os policiais iniciaram as buscas. O proprietário foi identificado ao chegar ao imóvel. Ele autorizou a entrada no local.

O animal foi resgatado e está passando por tratamento veterinário em uma ONG que cuida de animais resgatados em situação e maus-tratos

O homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais com o agravante de ter sido praticado contra um cachorro. Ele passou por audiência de custodia, e a Justiça manteve a prisão do investigado.

Fonte e foto SSP