Cadeirante é preso por tráfico de drogas na Coroa do Meio; ele alegou que era para o consumo própio

Policiais do GETAM prendeu quarta-feira (15), um cadeirante por tráfico de drogas, na rua Maria Rezende Machado, na Coroa do Meio, em Aracaju.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo quando se deparou com um grupo em atitude suspeita.

À medida que a equipe se aproximava para a verificação, os homens evadiram-se por uma viela, ficando no local, apenas um deficiente físico.

Os policiais realizaram a busca pessoal no cadeirante que estava em posse de maconha e dinheiro em espécie. Ele alegou ter a droga para consumo, possuía também substância ilícita do tipo haxixe, sacolas de acondicionamento, uma caderneta de anotações, munições, e um revólver com a numeração suprimida.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações daSSP