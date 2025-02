Cadela é morta a facadas em Lagarto; Kitty Lima acompanha o caso

Por volta das 21h da última quarta-feira, 5, na rua 4 do Conjunto Júlia Nogueira, em Lagarto (SE), uma cadela foi morta a facadas.

De acordo com informações, o animal havia sido abandonado há algum tempo e era cuidada por moradores da região. Ainda segundo populares, a cachorra estava prenha.

O animal foi encontrado sem vida, ensanguentado e com marcas de violência.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional e a unidade policial irá instaurar o inquérito.

Principal nome em defesa da causa animal no estado de Sergipe, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), disse ter tomado conhecimento do caso e garantiu que o mesmo não ficará impune. ” Estamos acompanhando o caso e buscando contato com a delegacia para responsabilizar o culpado”, afirmou.

Fonte: Assessoria – foto reprodução Lagarto Como eu Vejo