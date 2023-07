Câmara de Comércio Bahia-Israel dá suporte à criação de Câmara de Sergipe

Encontro reuniu lideranças empresariais para tratar do tema e mobilizar atores para a 1ª Missão Empresarial para Israel

A convite do conselho deliberativo estadual do Sebrae, a Câmara de Comércio Bahia-Israel (CCBI) participou, este mês, de uma reunião com a entidade para discussões em torno da criação da Câmara de Comércio Sergipe-Israel. Na ocasião, a CCBI apresentou iniciativas que vêm sendo fomentadas na Bahia e convidou lideranças a participarem da 1ª Missão Empresarial para Israel realizada pelas Câmaras do Nordeste.

Para a CCBI, a iniciativa de fundação da câmara de Sergipe é importante para aumentar a sinergia entre as oportunidades disponíveis no país israelense e as demandas encontradas no estado sergipano.

O encontro contou com a presença dos empresários sergipanos que irão implementar a Câmara de Comércio e Indústria Sergipe-Israel e os representantes de várias entidades e federações sergipanas que também estiveram presentes foram convidados a compor a nova câmara.

A CCBI participou do encontro por solicitação do presidente do conselho deliberativo, Ivan Sobral, e marcou presença através do presidente da câmara baiana, Rafael Guedes e de Bruno Pena, diretor executivo, ambos membros da Confederação Nacional de Câmaras Brasil-Israel — que também teve seus avanços apresentados.

Missão Empresarial para Israel

A CCBI abriu um chamado para empresas que queiram participar da Missão Empresarial 2023, que acontecerá entre 23 e 31 de outubro. A missão consiste em uma viagem de visita a diversas empresas israelenses, visando apresentar oportunidades de negócios, sobretudo nos setores de agronegócio, inovação e segurança.

A ideia é explorar o potencial de startups israelenses e mergulhar no mundo de tecnologias inovadoras produzidas pelo país. Os participantes terão a oportunidade de realizar visitas técnicas a empresas, centros tecnológicos e incubadoras, podendo fazer networking com líderes empresariais e investidores locais. Aqueles que tiverem interesses específicos de negócios poderão ter acesso a agenda paralela ao cronograma proposto.

A missão empresarial concilia tudo com passeios turísticos para melhor ambientação com a cultura israelense. Os interessados em participar podem entrar em contato com a CCBI através dos seguintes e-mail ou telefone WhatsApp: amandafeldman@bond.com ou +55 71 99700-2574.

A CCBI

Fundada por três empresários, Aviel Dafna, Rafael Guedes e Bruno Pena, a câmara conta com a participação de importantes lideranças empresariais do cenário estadual. Com mais de 100 membros atualmente, a CCBI está em expansão e tem como foco estreitar as relações comerciais entre o estado baiano e o país Israel. Além disso, busca fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico, facilitar a conexão de agentes das nações e transformar a Bahia no maior parceiro mercantil nacional.

Foto: Divulgação/CCBI

Por Hilza Cordeiro