Câmara é encontrada escondida em lâmpada de banheiro em Pirambu e prefeito afasta servidor

Uma câmera foi encontrada, nesta quarta-feira (22), à noite, escondida em uma lâmpada do banheiro utilizado por servidores do Instituto de Identificação do município de Pirambu (SE),

O setor funciona por meio de convênio entre o município e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), e é administrado por servidores do município de Pirambu.

A Procuradoria do Município confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que o servidor responsável pelo posto foi afastado das funções. Uma sindicância interna também foi instaurada para apurar o caso.

O prefeito de Pirambu, Guilherme Jullius, disse que pedi o afastamento do servidor na mesma hora e aguarda a Polícia apurar todas as provas. Admitiu que se trata de “uma coisa muito séria”. Segundo ainda o prefeito, na noite de quarta-feira já foi pedido pra os funcionários não abrir o instituto e a polícia entrar no caso

A SSP confirmou que a Polícia Civil vai investigar a situação, e um interventor deve ser nomeado para substituir o servidor afastado.