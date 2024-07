Câmera flagra homem furtando casa enquanto casal e bebê dormiam

A Polícia Civil está investigando um furto a uma casa localizada no Conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro, na madrugada do sábado (20).

Uma câmera de segurança flagrou um homem entrando várias vezes no quarto, onde dormiam um casal e um bebê.

Dentro da residência, ele praticou uma série de furtos, incluindo um celular, que estava na cama junto ao casal desacordado e recebeu uma ligação, chamando atenção dos ladrões. Os criminosos passaram cerca de 35 minutos na residência.

De acordo com as vítimas, o suspeito caminhou pelos cômodos do imóvel por mais vinte minutos e levou outros objetos como cartão de crédito e dinheiro. Após o crime, teria fugido de bicicleta.

Foto reprodução