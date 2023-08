Câmeras do Ciosp flagram homem cometendo furto no Siqueira Campos

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira, 15, a prisão em flagrante de um homem que furtou pertences do interior de um veículo no bairro Siqueira Campos, na capital. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Por volta das 23h17 do sábado, 12, o sistema de monitoramento do Ciosp, instalado entre as Ruas Mariano Salmeron e Sergipe, registrou uma movimentação suspeita na região. As imagens mostravam um homem abrindo um veículo de cor azul, estacionado no local.

De imediato, o Ciosp acionou uma viatura do 8º Batalhão de Polícia Militar, que estava no entorno. No endereço indicado, a guarnição flagrou o suspeito com o capô do veículo aberto, pronto para iniciar a retirada da bateria.

Durante a revista, a PM apreendeu na mochila do abordado um saco plástico contendo cabos de sonorização automotiva, retirados do carro. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes.

Ainda de acordo com a equipe policial, no ato da abordagem, o autor estava sem documentos, e apresentou um nome falso inicialmente. Em meio ao registro da prisão em flagrante, na unidade da Polícia Civil, ele revelou a verdadeira identidade.

“Constantemente, as câmeras flagram situações criminosas. A gente procura divulgar para a sociedade, para mostrar esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Recentemente, na Avenida Mariano Salmeron, flagramos um indivíduo adentrando num veículo e furtando alguns pertences dentro desse veículo. Ele saiu daquela área, depois retornou, abriu o capô do veículo, tentou furtar a bateria também. Acionamos a viatura mais próxima, dotada de GPS, logrando êxito na prisão desse infrator, através do videomonitoramento das nossas câmeras”, citou o major Daniel Couto, diretor do Ciosp.

Fonte SSP