No inicio da manhã desta sexta-feira (23), um caminhão-baú pegou fogo no Km 27 da Br-235, município de Areia Branca.

Uma do Corpo de Bombeiro Militar do município de Itabaiana foi acionado e debelou as chamas.

As informações passadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que não houve feridos, sendo registrados apenas danos materiais.

Toda a carga que estava no caminhão foi retirada.

Foto redes sociais