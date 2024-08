Um caminhão carregados com frutas tombou na madrugadas desta quinta-feira (15), após colidir com um cavalo que estava solto na pista, no KM 6 da Br-235, próximo a entrada de Aracaju.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga ficou espalhada no canteiro da rodovia. As informações são de que não houve feridos, além do animal.

Devido ao acidente, o trânsito na área está mais lento.

Foto reprodução TV Atalaia