Um acidente registrado na noite deste domingo (23) deixou um caminhoneiro sergipano morto na BR-101, no município de Palmares (PE).

As informações são de que o motorista perdeu o controle da direção do caminhão que estava carregado com laranja e acabou capotando.

O motorista morreu no local e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer remoção do corpo da vítima.

Não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

Foto redes sociais