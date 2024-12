Campanha demoníaca, escreve tenente da PM, Edgard

Por Tenente Edgard

Parte da imprensa esquerdista e todos os vândalos e bandidos do país estão numa campanha sórdida contra as polícias militares do brasil.

Reconheço que existem casos pontuais de abuso e até de violência desnecessária, mas isso não é motivo para demonizar instituições centenárias que tantas vidas salvaram ou preservaram ao longo de suas existências.

Infelizmente o Brasil virou um país de idolatras de marginais, os quais são romantizados e mimados pelos poderes brasileiros, numa inversão de valores jamais visto antes.

Chegamos ao patamar de faltar respeito aos policiais quando chegam em uma ocorrência, as pessoas partem para cima, desacatam e hostilizam sem pensar nas consequências, acreditando apenas na impunidade.

Demonizam quem defende a sociedade e romantizam a marginalidade, perto dos problemas que enfrentamos diariamente, um deslize pontual deve ser rechaçado, porém o bem que fazemos para sociedade é muito maior que uma falha.

Experimente fazer um arrastão de carnaval, uma festa junina, uma prova esportiva de rua ou quaisquer outras atividades públicas, sem a presença da Polícia Militar.

Proíba por apenas 24 horas a presença da Polícia Militar nas ruas de qualquer cidade e veremos a falta que a polícia faz.

Que Deus e os homens de bem, salvem o Brasil dessa onda de lacradores, influenciadores, da grande mídia e da esquerda em geral.