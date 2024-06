CAMPANHA ‘NÃO É NÃO! OXE!’ UTILIZA ‘ASSEDIÔMETRO’ PARA ORIENTAR SOBRE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM SERGIPE

Um dos destaques dos materiais que estão sendo distribuídos pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), é o ‘assediômetro’, que faz alusão a um termômetro, indicando quais condutas podem ser consideradas crime de importunação sexual, que tem a pena prevista de um a cinco anos de reclusão.

De forma didática, o assediômetro apresenta três níveis de situações: livre, atenção e proibido. Entre os exemplos de atitudes livres estão paquerar, chegar perto e puxar conversa. Contudo, a partir do momento em que não se quer a interação, olhar fixamente para o corpo da mulher e querer manter um contato físico são condutas que requerem atenção, pois estão próximas de se configurar o crime de importunação conforme o Código Penal. E o crime pode se consumar quando houver contato físico sem consentimento, uso de expressões pejorativas, beijo forçado e relação sexual não consentida.

Os exemplos citados podem servir de base para avaliar outras situações. “O ‘assediômetro’ é um importante aliado no combate à importunação sexual e tem por objetivo informar, esclarecer e conscientizar a sociedade, especialmente os homens, sobre os limites que devem ser observados e respeitados. Havendo o consentimento da mulher, a paquera segue seu fluxo, mas se ela mudar de ideia e recusar a interação, é preciso parar e respeitar, pois não é não e pode configurar importunação”, detalha a diretora de Proteção e Combate à violência contra a Mulher da SPM, Ana Carolina Machado.

Vale destacar que nos materiais também constam os contatos da Polícia Militar (190), do Disque Denúncia da Polícia Civil (181), da Central de Atendimento à Mulher (180) e da SPM. As denúncias também podem ser feitas por meio da Delegacia Virtual da Mulher, no endereço policiacivil.se.gov.br.

ASN – Foto: Ascom SPM