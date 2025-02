CANDIDATOS AO CONCURSO DA PM/SE SÃO CONDUZIDOS À DELEGACIA APÓS SUSPEITA DE FRAUDE NA PROVA

Milhares de candidatos participaram das provas objetiva e dissertativa do concurso público da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE), na manhã deste domingo (23), realizado pelo Governo do Estado.

Ao todo, 47.260 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas na corporação. O certame oferece um total de 335 vagas, sendo 300 para soldado combatente, 30 para oficial combatente e cinco para oficiais médicos.

Suspeita de fraude

No inicio da noite, as informações que circularam eram de que a Polícia Civil irá instaurar procedimento para investigar pelo menos quatro pessoas suspeitas de fraude do concurso da PM. Não houve prisão em flagrante.

A PC informou ainda que alguns candidatos foram encaminhados ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por suspeita de burlarem as regras do certame. Eles foram desclassificados e vão ter que prestar depoimento. Ainda segundo a PC, uma candidata foi flagrada colando na prova utilizando papel impresso.

Com informações do G1/SE – Foto: Ascom Sead