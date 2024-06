Candisse garante que vai melhorar o Forró Caju no comando da prefeitura

Na noite desta quinta-feira, 27, a pré-candidata à prefeita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Candisse Carvalho, esteve na praça dos Mercados Centrais de Aracaju para celebrar as tradições juninas na época do ano mais importante para os nordestinos.

Na oportunidade, Candisse circulou pela festa e aproveitou para conversar com aracajuanos e turistas sobre a importância do evento. Uma delas foi a comerciante Márcia Maria dos Santos, que monta barraca de lanches no Forró Caju desde a primeira edição do evento.

De acordo com a vendedora, nesta época do ano, toda a família se junta para vender salgados e petiscos para os forrozeiros, no entanto, ela fez um importante alerta: “muitas coisas precisam melhorar”.

“Antigamente tinha apresentação das quadrilhas juninas e isso atraía mais o público, principalmente os turistas. Além disso, a gente precisa de uma estrutura maior porque, quando chove, molha tudo, até os equipamentos. Eu perdi o microondas com a chuva que deu essa semana, porque a estrutura que eles dão para a gente é pequena. Isso precisa melhorar”, lamentou.

Diante do relato da comerciante, Candisse destacou a relevância do Forró Caju para a cidade, sobretudo por ser aracajuana e compreender que essa tradicional festa junina não só promove a cultura local, mas também impulsiona a economia e eleva a autoestima do povo. “O Forró Caju é muito importante para a economia e para a cultura da nossa cidade como um todo, mas é uma festividade extremante necessária principalmente para os pequenos comerciantes que têm a oportunidade de melhorar a renda de suas famílias neste período”, ressaltou.

“Por isso, vamos dialogar com todos e todas para que o Forró Caju tenha em uma programação diversificada e inclusiva, garantindo que todos possam participar e aproveitar. Queremos fazer com que o Forró Caju se torne referência nacional como um evento que realmente valoriza nossos artistas e comerciantes locais. Que seja não somente uma festa da gente, mas feita pela nossa gente”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo