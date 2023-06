Samuel preocupado sobre votação no STF para liberar a posse de maconha

O Capitão Samuel utilizou das redes sociais para demonstrar sua preocupação com a votação que está ocorrendo no STF, no tocante a liberar a posse de maconha, descriminalizando.

Em sua postagem, o Capitão Samuel destaca que o STF já tem 2 votos para liberar a posse da maconha e 1 voto para liberar todas as drogas, e questiona: qual estudo foi feito para liberar tal consumo de maconha? Como liberar tal consumo de algo que é ilegal? Vai ser liberado para consumir em todos os lugares, inclusive escolas?

Para o Capitão Samuel, “o STF mais uma vez quer legislar em virtude do Congresso Nacional não fazer seu papel, não cumprir com sua responsabilidade, devendo cobrar dos deputados federais e senadores atitude e compromisso no combate às drogas”.

O ex-parlamentar fez ainda outras indagações importantes em sua postagem: Como medir a quantidade se é para consumo ou tráfico? Se a pessoa comprou 1 quilo para consumir em uma semana, é posse ou tráfico? A polícia vai ter que andar com uma balança na viatura e está preparada para isso? Se a posse de droga para consumo não dá cadeia, conforme a legislação atual, por que o STF está usando a questão do desencarceramento para liberar a posse de droga?

Uma reflexão que a sociedade tem que se fazer é a quem interessa a liberação da posse de droga, com o argumento do desencarceramento e do uso do canabidiol?

É muito bom lembrar que são inúmeras famílias no Brasil que sofrem com a dependência química das drogas, literalmente destruídas, com boa parte da juventude perdida face as drogas, e o STF tende ainda mais a relativizar esta questão, ao invés de tratar como foi tratada a questão do cigarro/tabaco, onde o Brasil fez um grande trabalho em relação ao tabagismo, e hoje temos muito pouco consumidor, devendo se utilizar do mesmo modo para o combate às drogas, com todas as instituições unidas em uma verdadeira cruzada, pois assim, toda a sociedade é que ganhará e muitas vidas serão salvas e a criminalidade certamente terá um redução considerável, visto que, a maioria dos delitos em nosso país, tem ligação com as drogas.

Matéria do blog Espaço Militar