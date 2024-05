CARGA ROUBADA EM RODOVIA FEDERAL NA BAHIA É RECUPERADA DURANTE AÇÃO DO DENARC EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma carga de produtos alimentícios, roubada no interior da Bahia, foi encontrada em um imóvel abandonado no município Nossa Senhora do Socorro, no loteamento Pai André, nessa quarta-feira (15).

Segundo as informações policiais, a carga foi encontrada durante a apuração de denúncias anônimas sobre a prática do tráfico do tráfico de drogas na localidade que fica na Região Metropolitana de Aracaju.

Durante as diligências do Denarc, os policiais civis não encontraram evidências de que o tráfico de entorpecentes estaria ocorrendo no imóvel abandonado, porém a carga roubada na Bahia foi encontrada no local.

Roubo da carga

De acordo com a apuração da Polícia Civil da Bahia, responsável pela investigação do roubo, a carga de produtos do gênero alimentício havia sido roubada na rodovia BR-101, no território do município baiano de Esplanada. O crime ocorreu no dia 8 de março deste ano.

Ainda conforme a apuração, homens armados abordaram o caminhoneiro e o obrigaram a entrar em um carro, onde foi encapuzado. Após roubarem a carga, a vítima foi solta. O caminhoneiro procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o encaminhou à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias da Polícia Civil da Bahia.

A Polícia Civil da Bahia será comunicada sobre a localização da carga roubada no território do município de Esplan

Com informações e foto da SSP