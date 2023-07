Carro com placa do Rio é encontrado incendiado próximo a manguezal no Bairro Coroa do Meio

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) localizaram nesta sexta-feira (30) um veículo incendiado no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A equipe foi acionada para averiguar a informação de que havia um veículo abandonado na Rua Jornalista João Batista, próximo ao manguezal.

Os policiais foram até o endereço citado, onde encontraram o veículo, modelo Onix, de cor prata, completamente incendiado.

De acordo com o sistema de segurança, o carro foi emplacado no Estado do Rio de Janeiro e não possuía restrição de roubo/furto.

Os militares acionaram o guincho, que removeu o veículo para o pátio do Detran.

Com informações da PM