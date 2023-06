Um veículo de passeio capotou na manhã desta terça-feira (13), no km 116, da BR-101, em Itaporanga D’Ajuda.

As informações são de que no carro estavam pai e filha, que no momento do acidente, seguiam de Lagarto para Aracaju, quando um outro veículo teria fechado e provocado o acidente. Uma das vitimas ficou ferida e foi retirado do veículo por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e estão atendendo a ocorrência.