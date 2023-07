Casal chega de carro em um bar e mata homem a tiros na calçada, no Povoado Pitombeira, em Itabaianinha

Nesse domingo (16), um casal que estava em um veículo, assassinou a tiros um homem que estava na calçada de um bar localizado no Povoado Pitombeira, no município de Itabaianinha.

As informações passadas pela policia militar são de que a vitima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os autores do crime fugiram tomando rumo ignorado.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Quem tiver alguma informação sobre o caso pode ligar para o disque-denúncia através do 181.

Foto ilustração