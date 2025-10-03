CASAL DE PASTORES É CONDENADO POR ENVOLVIMENTO NA MORTE DE UMA MULHER POR ESPANCAMENTO EM ARACAJU

O julgamento de um casal de pastores, do filho deles e da irmã da vítima, acusados de envolvimento no assassinato de uma mulher em julho de 2020, no Bairro Marivan, em Aracaju, terminou nesta quinta-feira (02) com a condenação da missionária a 34 anos e 10 meses de prisão. Já o marido dela e o filho receberam pena de 1 ano e 10 meses cada. Já a irmã da vítima, foi condenada a 1 ano e 7 meses.

Entenda o caso – de acordo com as investigações, após a vítima ser morta por espancamento, o corpo foi transportado no carro de um dos religiosos até o interior de Alagoas, onde teria sido queimado e enterrado em um canavial.

O crime aconteceu em julho de 2020 no Bairro Marivan, em Aracaju. Investigações apontaram que, após o homicídio, o corpo da vítima foi transportado no automóvel do religioso, para o interior de Alagoas, onde foi queimado e enterrado em um canavial.

Em seguida, os suspeitos fugiram para o município de Riachuelo, no interior sergipano, e depois seguiram para o estado de São Paulo, onde foram presos em 2022. Escavações chegaram a ser realizadas em busca do corpo da vítima, mas ele nunca foi localizado.