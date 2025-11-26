Casal é preso com mais de mil pedras de crack no Centro de Aracaju

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (25), com mais de mil pedras de crack e mais de R$ 1 mil em espécie no Centro de Aracaju.

As informações passadas pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA) são de que a ação teve início após o recebimento de vídeos que registraram o casal atuando embaixo da rampa do Mercado, mostrando a dinâmica do tráfico no local, o que possibilitou a identificação imediata dos envolvidos.

A equipe foi direcionada ao local e encontrou os suspeitos. Durante a abordagem, além do dinheiro, foram apreendidas as porções de crack já fracionadas, e porções de maconha que estavam escondidas na pilastra indicada na denúncia.

Após a apreensão dos materiais e a confirmação do flagrante, o casal foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

