Casal é preso por matar cachorro e comer a carne do animal em Estância

Policiais militares prenderam na última sexta-feira (09) um casal acusado de matar e comer carne de um cachorro no município de Estância. O caso deixou a população de Estância em choque.

Os vizinhos relataram que costumavam ouvir com frequência os gritos do animal. As informações passadas pela polícia são de que a mulher foi flagrada consumindo a carne do animal que estava com a barriga aberta.

O casal foi autuado pelo crime de maus-tratos e encaminhados à delegacia regional do município.

Após audiência de custódia, o homem recebeu a liberdade provisória e a mulher que já havia sido condenada por estupro de vulnerável, foi encaminhada ao sistema prisional.