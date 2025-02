Casal é preso por suspeita de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela”, no terminal rodoviário de Aracaju

O Centro de Operações Policiais Especiais, com apoio da Dipol, prendeu um casal na tarde desta segunda-feira (24), em Aracaju, suspeito de aplicar o golpe conhecido como ‘Boa Noite, Cinderela’.

As investigações, que começaram há cerca de 15 dias, apontam que as vítimas eram abordadas no terminal do Centro da capital, dopadas e roubadas.

De acordo com o delegado Allison Lial, responsável pela operação, a identificação de um dos suspeitos ocorreu enquanto este tentava usar um cartão de crédito pertencente a uma das vítimas. “Durante a tentativa de pagamento, havia policiais no local. No momento em que ele passou o cartão na maquineta, os investigadores deram voz de prisão e o conduziram à unidade policial”, detalhou.

Ao ser interrogado, o homem alegou que o cartão havia sido entregue por uma mulher com quem mantinha um relacionamento amoroso e que não sabia da origem ilícita. No entanto, ao ser confrontado com as investigações, ele reconheceu a mulher, que já era conhecida da polícia. Ela possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto pelo mesmo delito, e estava foragida há dois anos.

A partir dessas informações, os investigadores localizaram a suspeita em uma residência na região do antigo Moinho, nas proximidades da Avenida Osvaldo Aranha. No momento da abordagem, ela apresentou um documento falso, tentando se passar por outra pessoa. “Rapidamente identificamos que se tratava da mulher procurada. Ela foi conduzida ao Cope para o cumprimento do mandado de prisão”, afirmou o delegado.

Durante as buscas no imóvel, foram encontrados diversos objetos pertencentes a outras vítimas, reforçando a suspeita de que o golpe vinha sendo aplicado de forma recorrente. Segundo as investigações, a mulher utilizava um remédio calmante misturado em sucos e refrigerantes para dopar as vítimas antes de roubá-las.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e uso de documento falso. Um terceiro envolvido, já identificado, segue foragido.

Com informações e foto da SSP