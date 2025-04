CASAL É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS EM OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL EM PROPRIÁ; CRACK ERA VENDIDO NO CENTRO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, deflagrou uma operação neste sábado (12), com o objetivo de combater o tráfico de drogas no comércio local da cidade. A ação resultou na prisão de um casal suspeito de vender crack a usuários da região central de Propriá.

De acordo com as investigações, o casal era responsável por abastecer dependentes químicos da área, utilizando uma rotina ágil de entrega da droga, o que dificultava o flagrante por parte da Polícia Civil.

Na manhã de hoje, os policiais passaram a monitorar os suspeitos e presenciaram o momento em que ambos se dirigiram ao centro da cidade para realizar a venda do entorpecente. A entrega da droga ocorria de forma rápida e discreta, dificultando a ação policial imediata.

Após o casal deixar o ponto de venda, os agentes realizaram a abordagem e encontraram com eles uma quantia significativa de dinheiro trocado, característico da revenda de drogas. Em continuidade às diligências, os policiais se dirigiram até a residência dos suspeitos, onde localizaram, em cima do telhado, 100 pedras de crack já embaladas para comercialização.

Diante dos fatos, os envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à delegacia para a lavratura dos procedimentos cabíveis e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate ao tráfico de entorpecentes e pede a colaboração da população por meio de denúncias anônimas, através do 181. A identidade do denunciante será preservada.

Com informações e foto da SSP