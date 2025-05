Casal suspeito de tráfico de drogas é preso após tentar subornar policiais militares no domingo em Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, neste domingo (18), pouco mais de 1 kg de entorpecentes e dois rádios de comunicação no Bairro Industrial, em Aracaju. O material foi encontrado dentro de um imóvel que funcionava como ponto de tráfico de drogas.

Os militares do BPRp faziam o patrulhamento de rotina na Travessa Confiança quando foram acionados para atender a denúncia de que um casal estava utilizando uma residência para o comércio de entorpecentes.

No momento em que os policiais se aproximaram para averiguar a informação, os suspeitos correram para dentro da casa. Durante o cerco, os agentes sentiram um forte odor de entorpecente e resolveram revistar o ilocal.

O casal foi abordado e no imóvel, os policiais militares apreenderam 1,180 kg de maconha, um pote contendo 29 pedras de crack, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores com carregadores, materiais para embalagem das drogas e uma carteira com R$ 130 e US$ 30.

Ao serem questionados sobre a origem do material, os suspeitos alegaram que ele pertencia a uma facção criminosa. O casal ainda tentou subornar os policiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Com informações e foto da PM/SE