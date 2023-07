Caso das diárias: quatro policiais militares são absolvidos na Justiça Militar

Na manhã desta sexta-feira, dia 14, o assessor jurídico da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do advogado Márlio Damasceno, conseguiu mais uma vitória para quatro policiais militares perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju (Justiça Militar), durante sessão de julgamento realizada perante o Conselho de Justiça Militar, referente ao processo nº 201420600064, acusados de suposto peculato culposo, referente ao recebimento de diárias, relativo a trabalhos extras realizados nos presídios do nosso estado.

Desde o início do processo, a defesa dos militares, através do Dr. Márlio Damasceno, sustentava o não cometimento do delito imputado aos mesmos, mostrando que todo o ocorrido decorreu da falta de organização por parte da corporação e do comando-geral à época dos fatos.

Márlio fez questão de agradecer aos policiais militares pela confiança dispensada ao seu trabalho e da ASPRA/SE, que não medem esforços no sentido de lutar na defesa da classe.

Matéria do blog Espaço Militar