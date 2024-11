Caso Genivaldo: 5º dia de julgamento começa com depoimento de testemunha

Neste sábado (30), teve inicio o 5º dia de julgamento dos ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia, acusados pela morte de Genivaldo de Jesus, com uma testemunha de defesa. A testemunha é um policial rodoviário federal, arrolado pela defesa do ex agente William.

Na sexta-feira (29), ocorreu o 4º dia de julgamento dos ex-policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus. O júri popular acontece no Fórum Ministro Heitor de Souza, no município de Estância.

No quarto dia de julgamento, os jurados vistoriaram a viatura onde Genivaldo foi colocado. O veículo está sob custódia da Polícia Federal.

Durante a manhã e no início da tarde de sexta-feira, foi ouvido o depoimento de um agricultor que transitava no local, na hora da abordagem. Em seguida, depuseram um mecânico que presenciou o começo do procedimento policial e um amigo de infância de Genivaldo, que viu a situação a partir do momento em que ele estava imobilizado.