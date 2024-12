Caso Genivaldo: Após 11 dias, júri define nesta sexta-feira o veredito

A Justiça Federal informou que nesta sexta-feira (06) será realizado o 11º dia do julgamento dos ex-policiais rodoviários federais acusados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, durante uma abordagem na BR-101, em Umbaúba.

Os debates serão realizados por cerca de 9 horas. Em seguida, será informado o veredito dos jurados e feita a leitura da sentença.

A primeira etapa envolve o debate aberto pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela assistência de acusação, que terão até 2h30 para apresentar suas teses acusatórias.

Após esta etapa, o Conselho de Sentença se reunirá para responder os questionamentos do presidente do Júri, o juiz federal Rafael Soares.

São as respostas a esses quesitos que definirão se os réus serão absolvidos ou condenados.

Caberá ao juiz presidente do Júri informar o veredito. Em caso de condenação, ele que aplicará a pena respectiva.

Entenda o caso

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu em maio de 2022, durante uma abordagem policial em Umbaúba. Ele foi colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, transformado em uma “câmara de gás” improvisada, onde inalou spray de pimenta e gás lacrimogêneo. O caso, gravado por testemunhas, ganhou ampla repercussão nacional e gerou debates sobre violência policial e direitos humanos.

Testemunhas e peritos ouvidos

Foram convocadas 30 testemunhas e seis peritos, sendo que sete testemunhas e uma perita foram dispensadas. A fase de depoimentos de testemunhas e peritos foi encerrada nesta quarta. Segundo a Justiça Federal, a dispensa de testemunhas é um processo comum dentro do Tribunal do Júri e pode ser feito por todas as partes.

Foto Juliana Galvão/ASCOM TRF5