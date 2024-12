CASO GENIVALDO SANTOS: 6º DIA DE JULGAMENTO EM ESTÂNCIA  É INICIADO COM DEPOIMENTOS DE DEFESA

O julgamento do Caso Genivaldo Santos foi retomado às 9h30 deste domingo (01), com mais um depoimento de testemunha de defesa. Duas testemunhas, todas apontadas pelas defesas do réus, foram ouvidas pelo Júri.

Este é o 6º dia de sessão do Tribunal do Júri, que está sendo realizado em Estância, para julgar três ex-agentes policiais rodoviários federais por tortura e homicídio triplamente qualificado.

No sábado, (30), 5º dia de julgamento, foram ouvidas três testemunhas de defesa, sendo dois policiais rodoviários federais e um médico cardiologista. A sessão do dia terminou às 21h15. Ao todo, na sexta e no sábado, foram ouvidas quatro testemunhas de defesa.

No total, serão ouvidas 15 testemunhas de defesa, sendo cinco de cada réu. De acordo com o cronograma do Júri, logo após as oitivas de todas as testemunhas, serão ouvidos os peritos do caso. Depois, os réus Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kléber Nascimento Freitas e William de Barros Noia serão interrogados. Na sequência, começarão os debates e, por fim, haverá a votação da sentença pelos jurados.

Júri – Participam do julgamento, representando o MPF, os procuradores da República Rômulo Almeida, titular do processo, e Eunice Dantas, de Sergipe além dos procuradores Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, Polireda Madaly Bezerra de Medeiros e Henrique Hahn Martins de Menezes, integrantes do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ/MPF). O grupo é uma unidade nacional do MPF, convocado a pedido do procurador responsável pelo caso, para atuação em casos de alta complexidade.

