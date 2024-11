CASO LAEL: ADVOGADO FOI EXECUTADO AO SAIR PARA COMPRAR LANCHE A PEDIDO DA ESPOSA EM ARACAJU

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (13), a Secretaria de Segurança Publica (SSP) detalhou toda a trama que levou o assassinato do advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior e que envolveu desavenças familiares relacionadas a questões financeiras e passionais.

O advogado foi assassinado na porta de um condomínio residencial no bairro Jardins, em Aracaju, na noite do dia 18 de outubro, ao sair para comprar lanche.

Durante a entrevista, os delegados informaram que Danielle e José Lael estavam em disputa por conta do controle de uma conta conjunta do casal desde que a médica passou a suspeitar ter sido vítima de um suposto golpe que teria sido aplicado pelo próprio companheiro.

A delegada Juliana Alcoforado explicou que Danielle possuía um relacionamento extraconjugal com a amiga presa, já teria feito o pedido de divórcio, que não era aceito pelo advogado. “Eles tinham 10 milhões depositados na conta do filho mais novo e nenhum dos dois queria assumir a situação da divisão que seria necessária em decorrência do processo de separação”, disse a delegada.

A delegada disse ainda que “o crime foi planejado há algum tempo em um bar no bairro Santa Maria” e que no dia do crime o advogado esteve em uma loja para comprar açaí a pedido da esposa, e teria sido perseguido por um veículo modelo Polo durante todo trajeto até sua residência, onde dois homens em uma motocicleta já estavam de campana o aguardando para consumar o crime.

“Ela queria que ele fosse buscar o açaí, não queria que uma empresa levasse [até a casa dela]. Não há dúvidas do envolvimento dela nesse crime”, disse o delegado-geral da Polícia Civil Thiago Leandro.

Entenda como o crime aconteceu

Imagens de câmeras de segurança mostram que a médica Daniele Barreto e a amiga dela estiveram algumas vezes no Bairro Santa Maria, em Aracaju, para encomendar o crime. Um morador do bairro e outro homem ligado a ele, que está foragido, teriam executado o assassinato. Após o crime, outras imagens mostram a amiga e a secretária da médica saindo do carro dos suspeitos.

A cirurgiã plástica Daniele Barreto foi presa, na manhã desta terça-feira (12). Estão ppresos, a amiga, a secretária da médica, e os dois homens executores. Outro homem suspeito de planejar o crime está foragido.

Ainda há dois investigados foragidos, e as buscas seguem em andamento junto à investigação conduzida pelo DHPP com o auxílio do Cope e da Dipol.

Dos foragidos, um já está identificado e teve a imagem divulgada. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização e prisão dos dois foragidos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Foto reprodução