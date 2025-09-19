Caso Lael: depoimentos das testemunhas de acusação continua nesta sexta

Nesta sexta-feira (19), acontece o terceiro dia da segunda audiência de instrução, que começou nessa quarta, no Fórum Gumercindo Bessa , referente a morte do advogado criminalista de 42 anos, José Lael Rodrigues Júnior.

A previsão é que aconteça o depoimento da delegada Juliana Alcoforado, que conduziu o inquérito policial e deve prestar esclarecimentos. Além da delegada, outras duas testemunhas estão convocadas para depor nesta sexta.

O objetivo da audiência de instrução é reunir elementos que colaborem com o esclarecimento dos fatos apresentados durante a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Seis pessoas estão presas por envolvimento no crime.

A morte da viúva, a médica Daniele Barreto, que era acusada de ser a mandante do crime, implica, de acordo com o Tribunal de Justiça, na extinção do processo criminal contra ela. No entanto, em relação aos outros réus, o processo, que está em segredo de justiça, continua normalmente.