Caso Lael: indiciados são transferidos para unidades prisionais em SE

As sete pessoas investigadas pelo assassinato do advogado José Lael de Souza Rodrigues, de 42 anos, foram transferidos para unidades prisionais de Sergipe.

A médica Daniele Barreto e outras seis pessoas presas fizeram exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foram transferidas para presídios nesta sexta-feira (10).

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), informou que as três mulheres envolvidas no caso foram encaminhadas ao Presídio Feminino (Prefem), em Nossa Senhora do Socorro. Já os quatro homens estão sob custódia no Complexo Penitenciário Antonio Jacinto Filho (Compajaf), em Aracaju.

A viúva é acusada de ter passado a localização dele para os executores do crime.

A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) contou com análise de imagens de câmeras de segurança, diligências de campo e oitiva de testemunhas, familiares e dos investigados.

