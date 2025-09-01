Caso Lael: Médica acusada de envolvimento na morte de marido é internada em hospital particular

A Secretaria de Justiça de Sergipe (Sejuc) informou que a médica Daniele Barreto, acusada de envolvimento no assassinato do ex-marido, o advogado José Lael Rodrigues Júnior, foi hospitalizada na clinica particular, em Aracaju.

As informações passadas pela Sejuc são de que a irmã da médica comunicou a saída da acusada de casa para a unidade hospitalar nesse domingo. Ainda não há informações do estado de saúde dela.

Até o momento, não há detalhes sobre o motivo da internação nem sobre o estado de saúde da médica.

Daniele estava em prisão domiciliar desde maio, por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que levou em conta alegações da defesa relacionadas a histórico de violência doméstica.

Após decisão judicial na semana passada, a médica teve a prisão domiciliar revogada pelo STF e deve voltar ao presídio feminino.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 18 de outubro de 2024, na Avenida Jorge Amado, bairro Jardins, Zona Sul de Aracaju. Dois homens desceram de uma motocicleta e atiraram contra o carro em que estavam o advogado e um de seus filhos. Ambos foram baleados e socorridos, mas José Lael não resistiu aos ferimentos.

A médica foi presa no dia 12 de novembro do ano passado, com outras seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte e transferida para o Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro no dia 10 de janeiro de 2025.

Foto reprodução redes sociais