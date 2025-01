Caso Lael: MP oferece denuncia à Justiça contra os sete acusados

O Ministério Público de Sergipe ofereceu nesta terça-feira (21), denúncia à Justiça contra os sete acusados de envolvimento na morte do advogado José Leal de Souza Rodrigues, de 42 anos.

Entre os denunciados está a viúva da vítima, a médica Daniele Barreto. O advogado foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024. Na ação criminosa, o filho da vítima também ficou ferido.

O MP imputou aos acusados os crimes de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio. Além disso, foi solicitado à Justiça que os denunciados sejam condenados a pagar indenização por danos morais aos familiares e herdeiros de Lael Rodrigues.

Os acusados já haviam sido indiciados pela prática de homicídio duplamente qualificado e por tentativa de homicídio duplamente qualificado, já que o filho do advogado também foi ferido durante a ação.

O caso ganhou repercussão após a análise de imagens de câmeras de segurança, que mostraram, cerca de uma hora e meia antes da execução, a amiga e a secretária da médica, ambas atualmente presas, conversando com os homens identificados como os executores do crime. Após o encontro, as duas foram deixadas em um condomínio pertencente a uma delas.

Os sete investigados pelo assassinato de Lael Rodrigues foram transferidos para unidades prisionais de Sergipe no dia 10 de janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), as três mulheres envolvidas no caso foram encaminhadas ao Presídio Feminino (Prefem), em Nossa Senhora do Socorro, enquanto os quatro homens estão sob custódia no Complexo Penitenciário Antonio Jacinto Filho (Compajaf), em Aracaju.

O crime – o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Junior foi morto em uma ação planejada pela esposa, Daniele Barreto, e por uma amiga dela. A motivação seria desconfianças sobre uma relação da esposa com pessoas próximas a ela, além de supostas questões relacionadas a valores financeiros em torno de um possível divórcio. A vítima foi morta após sair para comprar um açaí, pedido feito pela própria esposa, no dia 18 de outubro.

Foto: Reprodução/Redes sociais