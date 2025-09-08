Caso Lael: novo escritório assume defesa da médica Danielle Barreto

Nesta segunda-feira (08), o escritório Trindade Advocacia assumiu oficialmente a defesa da médica Danielle Barreto, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o advogado José Leal.

A condução da defesa da médica ficará a cargo do advogado criminalista Fábio Trindade, conhecido pela atuação em processos de alta complexidade.

Através de nota divulgada no último sábado (06), os escritórios Dalledone e Advogados Associados e Ettinger e Batista e Prudente e Filho informaram que deixaram o caso por motivo de inadimplência contratual.

Daniele Barreto está internada em uma clínica de repouso em Aracaju, desde o dia 1º de setembro. O motivo que levou ao internamento não foi divulgado.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais