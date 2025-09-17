Caso Lael: Segunda audiência de instrução acontece nesta quarta-feira

Será realizada nesta quarta-feira (17), na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju, a segunda audiência de instrução do processo que apura a morte do advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior.

Esta fase do processo terá duração de três dias e serão ouvidas as pessoas arroladas como testemunhas pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE). Entre elas estão a irmã do advogado, Rosane Rodrigues; o filho de Lael, Guilherme Rodrigues; o ex-marido de Daniele, entre outras pessoas.

Relembre o caso

A médica Daniele Barreto, esposa de Lael na época, e outras seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. Desde maio deste ano, a médica cumpria prisão domiciliar e era monitorada por tornozeleira eletrônica.

José Lael foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, após sair para comprar um açaí a pedido da esposa, a médica Daniele Barreto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), o crime teria sido planejado por Daniele com o apoio da amiga Alvaci Feitoza Santos.

Morte da médica

A médica Daniele Barreto, de 47 anos, acusada de envolvimento na morte do marido foi encontrada sem vida em uma cela do Presídio Feminino (Prefem) por volta das 16h20 de terça-feira, 9. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) e pelo escritório que fazia sua defesa.