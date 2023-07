Caso Nayara: três pessoas são indiciadas por envolvimento na morte de jovem Nayara Barbosa dos Santos, em  Estância

Três pessoas foram indiciadas, nesta sexta-feira (14), por envolvimento na morte da jovem Nayara Barbosa dos Santos, de 24 anos, no dia 30 de maio, no município de Estância.

Segundo informações policiais, buscando esclarecer se o ex-namorado de Nayara, Vildeson Soares, havia agido sozinho no feminicídio que vitimou-a, o DHPP de Estância prosseguiu com as investigações, mesmo o inquérito policial tendo sido concluído.

Em meio à continuidade dos trabalhos, descobriu-se que outras três pessoas participaram do crime. “Ao serem escutados, ficou claro que Vildeson mentiu em seu interrogatório, pois ele havia afirmado que a vítima teria sido morta através de uma gravata que sofrera, porém as investigações apontaram que, na verdade, ele fez uso de uma corda para ceifar a vida da vítima”, afirmou o delegado Cledson Ferreira, do DHPP estanciano.

Durante interrogatório do trio identificado, a Polícia Civil chegou à confissão dos suspeitos. “Todos os três elementos confessaram a participação, bem como contaram detalhes de tudo que eles tinham conhecimento”, citou o delegado.

Com a elucidação do crime que vitimou Nayara, a sociedade estanciana e a Polícia Civil começaram a se questionar sobre o real motivo da morte da esposa de Vildeson, que teve como causa um suposto suicídio.

“O caso da morte da esposa de Vildeson, ocorrido em dezembro de 2021, foi reaberto, e nós cremos que poderá dar uma reviravolta na situação, já que alguns padrões ocorridos no crime de Nayara também ocorreram na morte da esposa de Vildeson, indicando que talvez o suicídio da esposa dele tenha sido forjado”, completou o delegado Cledson.

Crime

A ex-namorada de Vildeson, Nayara Barbosa, foi morta no dia 30 de maio, em Estância, e teve parte do seu corpo ocultado no Cemitério do Povoado Terra Caída, em Indiaroba.

No dia 2 de junho, a Delegacia Regional de Estância chegou ao autor do delito, Vildeson Soares, que confessou o crime e informou ter ocultado partes do corpo da vítima em locais diferentes.

Ainda em meio ao depoimento, o homem citou que a motivação do crime foi ciúme de um outro ex-namorado da vítima.

Foto arquivo pessoal

Com informações da SSP