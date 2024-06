CBM ATENDE 20 OCORRÊNCIAS SEM GRAVIDADE DURANTE O 1º FINAL DE SEMANA DOS FESTEJOS JUNINOS NA ORLA DE ARACAJU

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu 20 ocorrências sem gravidade durante o primeiro fim de semana dos festejos juninos no Arraiá do Povo e Vila do Forró, na Orla de Atalaia. As ocorrências se concentraram no sábado (1), dia que atraiu maior público, estimado em cerca de 30 mil pessoas.

Conforme avaliação do CBMSE, o primeiro fim de semana junino transcorreu de forma tranquila, conforme destacou a diretora operacional da corporação, coronel Maria Souza.

“Para o quantitativo de público reunido, consideramos que foi bastante tranquilo. A maior parte das ocorrências foi de atendimentos pré-hospitalares, com situações envolvendo o excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, queda, entre outros. Além disso, atuamos na prevenção e orientação da população. Não houve nenhum registro de ocorrência com maior gravidade”, afirmou a coronel Maria Souza.

SSP, com informações de CBMSE