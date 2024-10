CBM concretiza avanços com investimentos do Governo do Estado

Com aperfeiçoamentos contínuos, o Governo do Estado tem investido cada vez mais no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) para melhor estruturá-lo para atender à população, salvando vidas e resguardando o patrimônio público. São 104 anos de atuação protegendo a sociedade sergipana, que nos últimos 22 meses de gestão alcançou avanços expressivos, impulsionados por investimentos do Governo de Sergipe. A corporação tem ampliado suas unidades, modernizando equipamentos e valorizando os profissionais, com destaque para os mais de R$ 10 milhões aplicados em 2024.

De acordo com o comandante do CBMSE, coronel Fábio Cardoso, essas melhorias fortaleceram a capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de resposta a emergências e aprimorando a atuação em salvamentos e proteção da população sergipana. “Os investimentos expressivos do Governo do Estado no Corpo de Bombeiros tem proporcionado um aumento significativo do nosso poder operacional, em termos de viaturas, equipamentos, estrutura para treinamentos e aumento de efetivo. Além disso, temos ainda os investimentos voltados para um novo quartel no município de Nossa Senhora da Glória, garantindo um tempo resposta cada vez menor em situações de emergência naquela região, e uma nova estrutura para o quartel de Itabaiana. Todos esses investimentos são um reconhecimento da importância do trabalho que a corporação desempenha na segurança da sociedade sergipana”, afirmou.

Novos grupamentos

Investir no Corpo de Bombeiros é investir em salvaguardar vidas, ambiente e patrimônio. Outro marco é a abertura de novos grupamentos. Atualmente, a corporação conta com unidades operacionais localizadas em Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Propriá, que atendem 24 horas por dia todo o território sergipano.

A previsão é que, até o final deste ano, uma nova unidade seja inaugurada no município de Nossa Senhora da Glória, o que reduzirá o tempo de resposta a emergências no sertão do estado. Além disso, uma nova estrutura está sendo construída em Itabaiana, com investimento de R$ 3 milhões, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025.

Expansão e modernização

Investimentos em equipamentos são importantes, pois permitem que o bombeiro militar possa realizar salvamentos com segurança e eficiência. Por exemplo, incêndios ultrapassam 800ºC e as roupas, capacetes e demais equipamentos permitem que o profissional se aproxime e realize o combate ao incêndio e o salvamento de vítimas.

Segundo o diretor de Planejamento do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Mário Bitencourt, em 2024 foram adquiridos e entregues mais de 2.000 equipamentos, com investimentos de aproximadamente R$ 4,8 milhões. A modernização das instalações e a ampliação da frota também estão entre os avanços. Um novo Centro de Treinamento Operacional foi instalado na antiga Escola Estadual João Kennedy, em parceria com a iniciativa privada. No local, os bombeiros podem simular incêndios em estruturas reais e treinar salvamento em altura.

“Temos contêineres que simulam casas de até três andares, com temperaturas que ultrapassam 800°C. É uma das estruturas mais avançadas do Brasil. Estamos trabalhando com simuladores de incêndio e resgates em altura, em um dos centros mais avançados do Brasil. Isso permite que os bombeiros passem por situações reais de combate a incêndios, o que melhora muito a nossa preparação”, afirmou Bitencourt.

Em relação às viaturas, foram adquiridas nove unidades em 2024, incluindo picapes, veículos de resgate e uma viatura especializada em mergulho, essencial para operações de salvamento aquático. Estão também em processo de compra quatro novos caminhões auto bomba tanque (ABT), avaliados em cerca de R$ 2 milhões cada, que serão entregues em 2025. Investimentos que são possíveis graças também a emendas parlamentares e repasses da Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp).

Efetivo

Outro ponto de destaque foi o crescimento no efetivo. Com a convocação de concurso público, o número de bombeiros passou de 500, em 2018, para 911, em 2024. Esse aumento foi crucial para atender à crescente demanda de serviços, que subiu em mais de 70% nos últimos quatro anos, impulsionada pela urbanização e questões ambientais.

O aumento do efetivo veio acompanhado também pela valorização dos profissionais. Nos últimos dois anos, a corporação passou por diversas promoções, facilitadas por uma nova legislação, que trouxe mais fluidez à carreira dos bombeiros.

Além disso, houve reajustes salariais, com aumentos de 7%, em 2024, e 7%, em 2025. Além da concessão de novos percentuais de periculosidade anualmente; reajuste de até 7% sobre a Gratificação por Convocação (Besp), a partir de julho 2024; reajuste de 7% sobre o Auxílio-invalidez, a partir de julho de 2024; e alteração da fórmula de cálculo da remuneração do soldado-aluno: de um salário mínimo vigente para 50% do subsídio do soldado 3ª classe.

O coronel Mário Bitencourt enfatizou que não adianta ter viaturas e equipamentos de última geração se não contar com bombeiros capacitados para salvar vidas. “O último concurso foi em 2018 e, com ele, conseguimos trazer muitos novos profissionais, mas há uma rotatividade, pois alguns saem para outros concursos. Nossa expectativa é realizar um novo concurso em breve para recompor o efetivo, garantindo que o Corpo de Bombeiros continue a crescer e atender melhor a população”, explicou.

Qualificação e planejamento

A qualificação técnica é outro fator relevante na atuação da cooperação que vem sendo muito aperfeiçoada. Somente este ano, 38 bombeiros foram capacitados em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Brasília, em áreas de salvamento, resgate e combate a incêndios, resultando em investimento de mais de R$ 180 mil.

O planejamento para os próximos anos engloba a expansão e interiorização do CBMSE, que reduzirá o tempo de atendimento, garantirá menor desgaste das viaturas, maior possibilidade de reforço para grandes eventos, menor desgaste do bombeiro militar, maior sensação de segurança da população e redução da demanda reprimida.

“Nosso objetivo é sempre salvar vidas e proteger o patrimônio público. Com os investimentos que temos recebido, tanto em pessoal quanto em equipamentos, estamos cada vez mais preparados para cumprir essa missão”, concluiu Bitencourt.

Fonte e foto SSP