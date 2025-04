CBM detalha atuação no resgate às vítimas de acidente com ônibus em Nossa Senhora das Dores

Bombeiros dos quartéis de Itabaiana e Nossa Senhora da Glória foram mobilizados na tarde deste domingo (27) para o atendimento de um acidente com um ônibus que caiu em uma ribanceira no Povoado Borda da Mata, município de Nossa Senhora das Dores.

Duas vítimas foram a óbito no local, sendo um menino, de 11 anos, e o outro, uma mulher, de 55 anos. Ambos foram sepultados nesta segunda-feira, no cemitério local.

“Fomos acionados por volta das 16h40. Foram encaminhadas equipes com um total de 16 militares. Atuamos no isolamento do local e nas buscas por possíveis vítimas no entorno do acidente, onde havia uma vegetação alta. Duas vítimas foram a óbito no local e as demais foram encaminhadas ao hospital em ambulâncias do Samu e de prefeituras da região”, afirmou a tenente Valeska Cabral.

Segundo informações de populares, o motorista perdeu o controle da direção do ônibus, que caiu na ribanceira. Informaram ainda que o veículo realizava o transporte de crianças e adolescentes para uma cerimônia de Crisma. Também atuaram na ocorrência Polícia Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA), Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores, o ônibus conduzia fiéis para uma Missa na sede do município. A tragédia resultou em duas vítimas fatais e deixou outras oito feridas.

Com informações e foto ASCOM/CBMSE