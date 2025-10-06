Corpo de Bombeiros Militar reforça cuidados e prevenção a acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas durante a Operação Virtude

Com o objetivo de reforçar os cuidados com a pessoa idosa no âmbito da Operação Virtude, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) destaca a importância da atenção aos ambientes domésticos, considerando eventuais dificuldades de mobilidade e o risco de quedas, que podem ocasionar lesões graves e até mesmo óbito.

De acordo com a subtenente Márcia Andrade, quando o assunto é o bem-estar da pessoa idosa, é fundamental considerar aspectos como acessibilidade, mobilidade e capacidade de comunicação. “Por isso, a prevenção também é um ponto central da operação, incluindo ações simples que podem reduzir riscos de acidentes domésticos”, ressaltou.

Medidas simples aplicadas no dia a dia são essenciais para garantir a segurança do idoso. “Estamos orientando sobre a instalação de corrimãos, pisos antiderrapantes e sinalização para reduzir riscos de quedas. Durante a operação, também repassamos orientações à família e à comunidade sobre como agir em situações de risco”, explicou a subtenente.

Além desse cuidado, o CBMSE também está atento a eventuais casos de violência. “A queda, por exemplo, é um fator típico da idade, mas pode estar associada a empurrões e agressões. No atendimento propriamente dito, é fundamental acolher o idoso que sofreu maus-tratos, considerando que muitos moram sozinhos e enfrentam um momento delicado da vida”, reforçou a subtenente Márcia Andrade.

Denúncia

É fundamental que toda a sociedade reúna esforços para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Os crimes devem ser denunciados ao DAGV, às Delegacias de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) ou a qualquer delegacia da Polícia Civil, caso não haja unidade especializada no município. Situações de flagrante devem ser comunicadas à Polícia Militar, pelo telefone 190. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP