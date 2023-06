CBM atendeu 76 ocorrências em eventos  pelo dia de São Pedro em SE

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), que atuaram em regime de escala extra em eventos comemorativos a São Pedro, registraram 76 atendimentos realizados.

As ocorrências referem-se aos dias 28 e 29 e foram registradas nos festejos realizados no Arraiá do Povo e Forró-Caju, ambos em Aracaju, onde foram prestados 11 e 53 atendimentos, respectivamente, além dos municípios de Estância, com sete atendimentos e Cristinápolis, com cinco.

De acordo com os dados divulgados pela Diretoria Operacional do CBMSE (DOP), os profissionais da corporação atuaram principalmente em casos de atendimento a vítimas de mal súbito e orientações ao público em relação aos sistemas preventivos e medidas de segurança contra incêndio e pânico das estruturas montadas para os eventos.

Houve ainda uma atuação em um princípio de incêndio ocorrido no palco secundário no Arraiá do Povo na Orla de Atalaia, em Aracaju.

