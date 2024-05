BMs combatentes estão sendo obrigados dirigir mesmo tendo o quadro especialista

Após a matéria reproduzida pelo blog Espaço Militar, do blog Acontece em Sergipe (https://www.espacomilitar.com/2024/05/bombeiros-militares-questionam-qual.html), foram recebidas diversas denúncias de bombeiros militares que exercem a função de combatente, ou seja, lidam diretamente no atendimento às ocorrências, os quais estão sendo obrigados no CBMSE (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe) a dirigirem viaturas, sem serem do quadro especializado de condutores.

Importante salientar que os motoristas do CBMSE que são do quadro especializado de motorista, têm cursos e treinamento específico para exercerem tal função, porém, estão escalando bombeiros militares de outras funções para serem condutores.

O blog Espaço Miltiar esclarece que em caso de acidente com bombeiro militar que está sendo dirigindo viatura, que não seja do quadro especialista de motorista, entende que a culpa será de quem o escalou, indevidamente, para a função diversa a que exerce, ou seja, da função combatente, na função especializada de condutor.

Estaremos acompanhando esse fato, pois inclusive já despomos de informações e documentação para comprovação do fato, porém não divulgados para salvaguardar de perseguição os bombeiros militares.

O blog Espaço Militar coloca-se à disposição do CBMSE para que possa se pronunciar acerca do fato, podendo encaminhar e-mail para: espacomilitar@hotmmail.com

Matéria do blog Espaço Militar